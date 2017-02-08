Первоклассник приходит из школы:

- Мама, учительница спросила: "Сколько будет 2х2?" Никто не

знал, я сказал 4, она меня похвалила.

- Это, сынок, потому что мы из Ньюфаундленда.

- Мама, учительница спросила: "Сколько будет 7х7?" Никто не

знал, я сказал 49, она меня похвалила.

- Это, сынок, потому что мы из Ньюфаунденда.

- Мама, сегодня у нас была физкультура. Все сняли трусы и у

них у всех такие маленькие, а у меня такой большой. Это

потому что мы из Ньюфаундленда?

- Нет, это потому, что тебе 28 лет

Рейтинг 0

Еще анекдоты