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     15.05 В Костроме с визитом находится Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев.

    Сегодня в Костроме с визитом находится Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев.Сегодня в Костроме с визитом находится Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев.
    Ровно в пять часов вечера вертолет Президента приземлился в Костромском аэропорту. Глава государства прибыл из Иванова, где посетил ракетный полк в Тейково. В Кострому Дмитрия Медведева доставил МИ-8.

    В аэропорту Президента встречали первые лица области. Дмитрий Медведев их приветствовал и пожал руку каждому. Губернатор Игорь Слюняев поблагодарил гостя за внимание, оказанное костромичам высоким визитом. В свою очередь, глава государства предложил сразу же взяться за работу.

    Из аэропорта Дмитрий Медведев отправился в академию РХБ защиты имени маршала Тимошенко.

    По-военному короткое приветствие и такой же четкий доклад. Президенту демонстрируют лекционный зал Химакадемии, совмещенный с лабораторией. Опыты с ядовитыми реактивами Дмитрию Медведеву показывают наглядно. В том числе и на плазменном экране. Главу государства интересует - герметичны ли защитные костюмы у специалистов лаборатории и кто имеет возможность в них работать.


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