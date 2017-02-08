Первоклассник приходит из школы: - Мама, учительница спросила: "Сколько будет 2х2?" Никто не знал, я сказал 4, она меня похвалила. - Это, сынок, потому что мы из Ньюфаундленда. - Мама, учительница спросила: "Сколько будет 7х7?" Никто не знал, я сказал 49, она меня похвалила. - Это, сынок, потому что мы из Ньюфаунденда. - Мама, сегодня у нас была физкультура. Все сняли трусы и у них у всех такие маленькие, а у меня такой большой. Это потому что мы из Ньюфаундленда? - Нет, это потому, что тебе 28 лет
Сегодня в Костроме с визитом находится Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев. Ровно в пять часов вечера вертолет Президента приземлился в Костромском аэропорту. Глава государства прибыл из Иванова, где посетил ракетный полк в Тейково. В Кострому Дмитрия Медведева доставил МИ-8.
В аэропорту Президента встречали первые лица области. Дмитрий Медведев их приветствовал и пожал руку каждому. Губернатор Игорь Слюняев поблагодарил гостя за внимание, оказанное костромичам высоким визитом. В свою очередь, глава государства предложил сразу же взяться за работу.
Из аэропорта Дмитрий Медведев отправился в академию РХБ защиты имени маршала Тимошенко.
По-военному короткое приветствие и такой же четкий доклад. Президенту демонстрируют лекционный зал Химакадемии, совмещенный с лабораторией. Опыты с ядовитыми реактивами Дмитрию Медведеву показывают наглядно. В том числе и на плазменном экране. Главу государства интересует - герметичны ли защитные костюмы у специалистов лаборатории и кто имеет возможность в них работать.