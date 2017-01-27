Больной вызывает врача в три часа ночи. После осмотра врач

задумывается, потом говорит:

- Вы составили завещание?

- Нет, доктор.

- Так вызовите, пожалуйста, нотариуса и двух свидетелей.

- Боже мой, это так серьезно?

- Нет, но я не хотел бы быть единственным дураком, которого вы

подняли в три часа ночи

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